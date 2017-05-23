Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazı çalışmaları neticesinde gün yüzüne çıkarılan tarihi mezar, su sarnıcı ve zindan ziyarete açıldı.

Yaman, yaptığı açıklamada, antik kentin yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mardin Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğünce tarihi kentin yapılan çalışmalar neticesinde hizmete açıldığına işaret eden Yaman, antik kentin ülkenin en önemli mekanlarından biri olduğunu kaydetti.

"Dara Mahallemiz ve burada tescilli olan kültür varlıklarımız, gerçekten ülkemiz için bir hazine değerindedir. O nedenler Mardin'e gelen bütün misafirlerin burayı görmelerini arzu ediyoruz." ifadesini kullanan Yaman, çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Göreve ilk geldiğinde "Sabredin Mardin, ülkenin en huzurlu kenti haline gelecek" ifadesini kullandığını belirten Yaman, "Sağolsun devletimiz, hükümetimiz ve bakanlığımız her türlü desteği verdi ve artık bölgede huzur ön planda. Mardinimiz huzurlu bir şehir haline geldi." diye konuştu.