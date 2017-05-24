Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Pekin'in güneydoğusundaki Şılihı bölgesinde bulunan Tienciao Kültür Pazarı, 600 yıllık tarihiyle yerli halkın yaşamını yansıtan en önemli yerlerden biri olarak gösteriliyor.

Pekin'e ait kültürel motiflerin ağırlıklı hissedildiği pazarda, böcek, kuş ve balık ile çeşitli bitki türlerinin yanı sıra el işçiliği ahşap eşyalar, geleneksel Çin takıları ve yağlı boya tablo gibi sanat ürünleri de ziyaretçilere sunuluyor.

"Eski Pekin" olarak ifade edilen kentin geleneksel yüzüne ait izlerin yoğun hissedildiği pazarın en ilgi çekici bölümünü "böcek tezgahları" oluşturuyor.

Böcek pazarlarının devamlı müşterileri, "çekirgelerle vakit geçirmenin kendilerine huzur verdiğini" ifade ediyor.

İmparatorluk geleneği çekirge dövüşleri

Böcek satıcısı Mıng Çinglay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekirge beslemenin hanedanlıklar döneminde yaygın bir uğraş olduğunu anlatarak, "Çin imparatorları bile bizzat cırcır böceği dövüşlerini seyreder, müsabakaları saray ahalisi için eğlenceli bir uğraş olarak görürdü." ifadesini kullandı.

Fiyatları tane başına 10 yüen (5,1 TL) ila 120 yüen (62 TL) olan çekirgelerin satıldığı tezgahlarda bazı ender bulunan çekirgeler ise pazara gelen müşterilerin beğenisine sunulmak üzere sergileniyor ancak satışa çıkarılmıyor.