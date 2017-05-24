Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi İskender Paşa Camisi'nin Artvin’in ilk camilerinden olduğunu belirtti.

Camide restorasyon çalışmalarına başlandığını söyleyen Gümüş, Ardanuç ilçesi Adakale Mahallesi'nde bulunan caminin aslına uygun restore edileceğini kaydetti. Gümüş, "İskender Paşa Vakfı mülkiyetinde olan caminin rölöve, restorasyon projeleri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları ile oluşturulan fondan Artvin Valiliğimizce karşılanarak yaptırılmıştır.” dedi.

Caminin onarımının gerçekleştirilmesi için hazırlanan projenin Başbakanlık Tanıtma Fonu’na sunularak 400 bin lira destek alındığını bildiren Gümüş, projenin ihale edildiğini anlattı.

Gümüş, caminin restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yaklaşık 5 asırlık camimizin restorasyon çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlanacak." dedi.