Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi ve Külliyesi'nin artan ziyaretçi sayısının tespitine yönelik kapsamlı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bugüne kadar, Selimiye Camisi ve Külliyesi'ne yönelik bazı veri toplama çalışmaları yapıldığını ancak caminin ziyaretçi sayısının tespitine yönelik uzun süreli ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilemediğini ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, bu ihtiyaca binaen Selimiye Camisi ziyaretçi sayısının tespiti için 12-20 Mayıs tarihleri arasında bir veri toplama çalışması gerçekleştirmiştir. Camiye girişlerin yapıldığı 5 ayrı kapıda görev alan 10 personelin gözlemle sayım yöntemi kullanarak yürüttüğü çalışma, 12 Mayıs cuma günü saat 08.00 itibarıyla başlatılmış ve her gün 08.00-20.00 saatleri arasında 12 saat kesintisiz sürdürülerek 8 gün devam ettirilmiş ve 19 Mayıs cuma günü saat 20.00'de sona erdirilmiştir."

Çalışma kapsamında ortalama hafta içi 3 bin, hafta sonu da 10 bin ziyaretçiyi ağırlayan Selimiye Camisi'ni 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasından kaynaklı 30 bin kişinin ziyaret ettiğinin tespit edildiğini aktaran Hacıoğlu, çalışmayı farklı mevsimler ve yoğunluklu günler ile gece saatlerinde de tekrarlayarak sürdürmeyi ve yıl sonunda nihai verileri elde etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Hacıoğlu, elde edilen verilerin Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Alan Yönetim Başkanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderilerek paylaşılacağını sözlerine ekledi.