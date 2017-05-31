Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür Sanat Servisi Murat Öztekin - Medeniyet şahikası fotoğrafın 19. asırdaki keşfinden sonra tüm dünya ‘gümüşten bir suret’in içerisine girmeye başladı. İlk fotoğraf sanatçılarının gözde yerleri ise Akdeniz memleketleri ve Osmanlıydı. Eski âlemin insanları, tarihî binalar, Yeditepe’nin canlılığı, klasik camiler... O yıllarda modernizmin henüz kirletemediği bir dünya, siyah-beyaz kadrajların içerisine girdi. İşte fotoğraf sanatının 170 yıllık bu ilk numuneleri “Gümüşten Suretler” adlı sergide bir araya geldi. Ömer M. Koç koleksiyonundan derlenen nadide fotoğraflardan meydana gelen sergi, İstanbul Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesinde sanatseverlerle buluştu.



ATİNA’DAN İSTANBUL’A...

Fotoğraf sanatının ‘Taş Devri’ olarak isimlendirilen 1843-1860 yılları arasında çekilmiş bu enstantaneler, hem Osmanlının hem de fotoğraf sanatının geçmişine ışık tutuyor. Sergide, İstanbul’dan Atina’ya, İskenderiye’den Kahire’ye, Kudüs’ten Şam’a kadar geniş bir coğrafyadaki mimari eserler, arkeolojik unsurlar ve günlük hayatı vesikalandıran çekimler mevcut. “Gümüşten Suretler”de dikkat çeken eserler arasında, Osmanlı resim sanatı ustası Osman Hamdi Bey ve babası İbrahim Edhem Paşa’nın fotoğrafı da var. Gazetemize konuşan sergi küratörü Bahattin Öztuncay “Bu fotoğraflar yıllardır yurt içi ve yurt dışındaki müzayede ve koleksiyonlardan toplandı. Fotoğrafın 1839’da keşfedilmesinden hemen sonra Osmanlı topraklarında çekilen ilk enstantaneler olması sebebiyle çok kıymetliler. Sergide, Maxime Du Camp gibi oryantalist isimlerin fotoğrafları da var ama ne gözle çekilirse çekilsin vesika mahiyeti taşıyor” ifadelerini kullandı.



Sergide, 46 adet nadide fotoğrafın yanı sıra 11 adet albüm de ziyaretçilerin takdirine sunuluyor. 17O yıllık eserlerin ilk defa bir arada gösterildiği sergi, 10 Ekim’e kadar Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesinde

görülebilecek.