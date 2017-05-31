Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi’nde (SSM) açılan “Tez-Antitez-Sentez” başlıklı sergi, İstanbul Üniversitesindeki Selim Turan Koleksiyonu’nda yer alan eserlerden oluşuyor. Sergide, hayatının bir kısmını Paris’te geçiren Turan’ın yaklaşık 100 eseri yer alıyor. Serginin bölümleri, sanatçının tesiri altında kaldığı mutasavvıf Feridüddin Attar’ın “Mantıku’t-Tayr” kitabından iktibaslarla isimlendirilmiş. Sergide “Bu yol kaç fersah?”, “İnsan burada hâlden hâle girer”, “Biliyorsun ki kapı kapalı. Yürü o kapalı kapıya var”, “Biri diyordu ki, anahtarı kaybettim” ve “Sır denizine kavuştum, yok oldum” başlıklı kısımlar var. “Tez-Antitez-Sentez”, 13 Ağustos’a kadar SSM’de görülebilecek.