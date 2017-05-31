Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - “Geçmiş’’, bu yıl 12.si tertiplenen Uluslararası Mexico Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ mükâfatına layık görüldü. Yönetmen Çağrı, Türkiye prömiyerini 23. Uluslararası Adana Film Festivali’nde gerçekleştirdiği filmiyle, ARFF Uluslararası Paris Film Festivali’nde de ‘En iyi Yönetmen’ ödülünü almıştı. Bir fotoğrafçının hikâyesini merkezine alan ‘Geçmiş’in oyuncu kadrosunda; Bülent Emin Yarar, Lila Gürmen, Gözde Kansu, Yeliz Akkaya ve Volga Sorgu gibi isimler var. Filmin önümüzdeki aylarda Türkiye’deki sinemaseverlerle buluşması bekleniyor.