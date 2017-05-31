Murat Öztekin - “Geçmiş’’, bu yıl 12.si tertiplenen Uluslararası Mexico Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ mükâfatına layık görüldü. Yönetmen Çağrı, Türkiye prömiyerini 23. Uluslararası Adana Film Festivali’nde gerçekleştirdiği filmiyle, ARFF Uluslararası Paris Film Festivali’nde de ‘En iyi Yönetmen’ ödülünü almıştı. Bir fotoğrafçının hikâyesini merkezine alan ‘Geçmiş’in oyuncu kadrosunda; Bülent Emin Yarar, Lila Gürmen, Gözde Kansu, Yeliz Akkaya ve Volga Sorgu gibi isimler var. Filmin önümüzdeki aylarda Türkiye’deki sinemaseverlerle buluşması bekleniyor.
Çağrı’nın ‘Geçmiş’ine Meksika’dan mükâfat
31.05.2017 - 12:59 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yönetmen Çağdaş Çağrı’nın ilk uzun metrajlı filmi “Geçmiş” (The Past) Meksika’dan mükâfatla döndü.
Etiketler : The Past,geçmiş,Çağdaş Çağrı,
478059 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/478059.aspx
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