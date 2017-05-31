Murat Öztekin - “Başkanı Sorgulamak: Saddam Hüseyin’in Sorgusu” isimli kitap, Berna Yılmazcan tarafından Türkçeye tercüme edildi. Angın Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan eser, son asrın en farklı liderlerinden birinin şaşırtıcı portresine odaklanarak, Saddam Hüseyin’in yakalandıktan sonra CIA tarafından yapılan sorgusunu anlatıyor. Şaşırtıcı itirafların yer aldığı kitapta, Saddam’ın ülkede hadiselerin başlayacağını aktardığı ve tarihin Saddam’ı haklı çıkardığı ifade ediliyor. Eserde, CIA’in sansürlediği iddia edilen kısımlar da siyah bantla gösteriliyor.
Saddam Hüseyin’in sorgusuna ışık...
31.05.2017 - 12:27 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın idam edilen lideri Saddam Hüseyin’i sorgulayan CIA Ajanı John Nixon, o günlerde yaşadıklarını kitaplaştırdı.
Etiketler : Irak,Saddam Hüseyin,CIA Ajanı John Nixon,saddam hüseyin kitağ,
478060 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/478060.aspx
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