Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - “Başkanı Sorgulamak: Saddam Hüseyin’in Sorgusu” isimli kitap, Berna Yılmazcan tarafından Türkçeye tercüme edildi. Angın Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan eser, son asrın en farklı liderlerinden birinin şaşırtıcı portresine odaklanarak, Saddam Hüseyin’in yakalandıktan sonra CIA tarafından yapılan sorgusunu anlatıyor. Şaşırtıcı itirafların yer aldığı kitapta, Saddam’ın ülkede hadiselerin başlayacağını aktardığı ve tarihin Saddam’ı haklı çıkardığı ifade ediliyor. Eserde, CIA’in sansürlediği iddia edilen kısımlar da siyah bantla gösteriliyor.