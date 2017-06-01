Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şifa Kaymak

Yazar, aile danışmanı ve TV programcısı Hatice Kübra Tongar okurları tarafından çok sevilen Bağırmayan Anneler projesini Türkiye gazetesine anlattı.

∂ Sizce annelik nedir?

Annelik tanımı yapılabilecek bir şey değil. “Sahibi olduğum şeye istediğim gibi davranırım” refleksi üzerinden hareket ediyoruz ve yanlış ilişki ortaya çıkıyor. Küçükken sorun yaşamasak da ergenlikte sorun yaşadığımız çocuklar ortaya çıkıyor. O yüzden her yerde ‘Biz çocuklarımızın sahibi değiliz’ diyorum. Gerçekten o çocukları bize emanet olarak nasip eden Allah gün gelecek “Emanetime ne yaptın” diye soracak. Bu bağlamda annelik bir şahitlik, bir emanetçilik makamıdır.

∂ Yeni nesil anneleri nasıl buluyorsunuz?

Genelde konuşulduğunda her şey kötüye gidiyor gibi bir izlenim var ama ben umutluyum. Biz ‘Kızını dövmeyen dizini döver’ zamanının çocuklarıyız. Bizim annelerimiz bize vururken pişmanlık duymuyordu. Hatta ‘disiplinli bir anneyim ben’ diye düşünüyorlardı. Biz şimdi bırakın dövmeyi, bağırmamayı konuşuyoruz. Bu iyiye gidiş değil midir? İnsani ilişkilerde bir insan nasıl bir muamele hak ediyorsa çocuk da hak ediyor.

∂ Çocuk eğitiminde nerede hata yapılıyor?

‘Çocuğumuzla aynı safta değiliz, rakibiz. O karşıda ve bize rağmen bir şeyler yapıyor’ diye düşünürsek bu büyük bir problemdir. 7 yaşına kadar çocuklarda sol beyin gelişimi yok. Sağ beyin ve duygu geçişi çok aktiftir. O yüzden bir öfke nöbeti geçirdiğinde kendini yerlere atıyor. Çocuğun, ‘Annem bu oyuncağı şimdi alamadı ama sonra alacak’ diye bir mantık bilinci yok. Dolayısıyla size rağmen olumsuz davranmadığını bildiğiniz zaman o kadar rahat bakıyorsunuz. Ben 3 yaşındaki çocuğumun entrika peşinde dolaştığını düşünmek istemem. Annelere de bunu söylüyorum.

"GÜNDE DOLU DOLU YARIM SAAT İLGİLENMEK YETERLİ"

∂ Projeniz nasıl başladı?

Bağırmayan Anneler projesi iki yıl önce bir atölye olarak başladı. Burada çocuklarla saygı ve sevgi çerçevesinde bir iletişim ağı kurabildik. Sonra eşimin yönlendirmesi ile Facebook sayfası oluşturduk. Bir gün sayfaya girdim ve sayfada yüz bin kişi olduğunu gördüm. Sayfa ile daha çok ilgilenmeye başladım. Şu an üç milyonun üzerinde etkileşim var. Aslında anlattıklarım fıtrat pedagojisi temellidir.

∂ İki çocuğunuz var. Bu yoğun tempoya nasıl ayak uyduruyorsunuz?

Planlı yaşam her şeyin yetişmesine imkân sağlıyor. Günün her anını çocuklarla oynayarak geçiremezsiniz. Gün içinde çocuğunuzla dolu dolu 30 dakika ilgilenmek yeter.

∂ Yeni projeleriniz var mı?

Her yazarın bilgisayarında devam eden işler vardır. Yeni sezonda çocuklarda din eğitimine dair annelere yönelik bir kitap projesi hazırlığım var. İlahiyatçılarımız işin din boyutunu yazmışlar. Pedagojik olarak yazılanlarda ise biraz eksik bırakılmış. Çocuklarla tefekkür okumalarına dair bir din kitabı olsun istiyorum.