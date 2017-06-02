Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Hollywood’un süper kahraman filmlerine bu hafta bir yenisi daha katılıyor. DC Comics’in kadın çizgi roman karakteri “Wonder Woman”, uzun uğraşlardan sonra müstakil bir filmle beyazperdeye geliyor. Aslında bir “Wonder Woman” filmi, 90’lı yıllarda konuşulmaya başladı. Jon Cohen’in filmin yapımcılığını üstleneceği açıklanıp başrol için Angelina Jolie’nin ismi bile tartışıldı. Tüm bunlar neticesiz kaldı. Sonraki yıllarda da Joss Whedon’un senaryo çalışmaları suya düştü. Nihayet, 2015’in Kasım’ında film için “motor” denildi. Bugün gösterime girecek olan “Wonder Woman”ın yönetmen koltuğunda Patty Jenkins otururken, süper kahraman kadını Gal Gadot canlandırıyor. Gadot’a, Connie Nielsen, Chris Pine, Robin Wright ve David Thewlis gibi oyuncular eşlik ediyor.



HADİ DÜNYAYI KURTARALIM!

Mitolojik bir hikâyeye yaslanan filmde, medeni dünyadan bihaber savaşçı kadınların yaşadığı Themyscira Adası’nın farklı dünyasına gidiyoruz. İnanılmaz savaş kabiliyetleri olan Diana da, bu fantastik adanın hudutlarını aşamamış kadınlardan biridir. Derken I. Dünya Savaşı sırasında adaya bir Amerikan savaş uçağı düşer. Uçağın pilotu olan Steve Trevor, Diana tarafından kurtarılır. Fakat Steve, Almanlardan ölümcül bir gazın formüllerini çalmıştır. Onun sayesinde ada, ateşli silahlara sahip adamlarla tanışır. Diana ardından, dünyanın korkunç ahvali hakkında acayip şeyler öğrenir; insanlık büyük bir savaşın içerisindir. Hep dünyayı kurtarmayı beklemiş olan Diana, duyduklarına çok fazla kayıtsız kalamaz. “Bütün savaşları sona erdirmek için yapılan savaş”a son vermek için adayı terk ederek, medeni dünyaya doğru yola koyulur. Bütün kabiliyetlerini bu maksat için kullanır...



ARANAN KAN

DC Comics Evreni, aradığı başarıyı bu defa kadın süper kahramanda arıyor. “Wonder Woman”, iki saatten fazla süren bir eser ama tabii bir akışa sahip. Filmde, eski çağa ait kılıçlarla, yeni dünyanın ateşli silahları süratli sahnelerde karşı karşıya geliyor. Ancak diyalogların zayıf kaldığı filmde araya giren komik anlar da iyi tesir bırakmayabiliyor. “Batman ve Süpermen: Adaletin Şafağı” filminden rolüne alışık olan İsrailli oyuncu Gal Gadot ise ustaca bir performans sergiliyor. Diana olarak 1918 Londra’sındaki medeniyete karışması oldukça eğlenceli bir şekilde filme yansıyor. Fakat kadın bir yönetmen eliyle çekilen, kadın merkezli filmde tekrarlanan “mesajlar”da kabak tadı var. “Wonder Woman”, mükemmel bir eser değil ancak yaz mevsiminde görmeye alışık olduğumuz klişe aksiyon filmlerine bir alternatif olabilir.



“Sahil Güvenlik” (Baywatch)

Düşmanlığı bırak kötü adamlara bak!

90’ların popüler TV dizisi “Sahil Güvenlik”, Seth Gordon’un yönetmenliğinde beyazperdeye taşındı. Filmin başrollerini Dwayne Johnson ve Zac Efron üstleniyor. “Sahil Güvenlik”, Emerald körfezinde yaşanan maceraları merkezine alıyor. Kendini işine adamış biri olan Mitch’in ekibe yeni katılan Matt’le yıldızı barışmaz. Bu arada sahibi değişen plajda uyuşturucu kullanımı ve cinayetler başlar. Bu durum karşısında düşmanlıklarını unutan ikili, karşılarına bir çeteyi alır. Aksiyon ve komediyi birlikte harmanlayan “Sahil Güvenlik”, sinematografik değeri çok yüksek olmayan bir yaz eğlencesi...



“Bambaşka” ​

Engellere karşı hayata tutunmak

Yönetmen koltuğunda Bahadır Abşin’in oturduğu yerli film “Bambaşka: Başka Bir Aşk Hikâyesi” bir hayata tutunma mücadelesini işliyor. Birgül Ulusoy, Tayfun Sav, Fatih Paşalı, Buse Sevindik ve Caner Tanrıverdi’nin rol adlığı filmde, hayat dolu bir kız olan Doğa, bir kaza neticesinde engelli olur. Sonrasında bambaşka insana dönüşerek hayata küser. Fakat bu küskünlük Yiğit’le tanışmasıyla son bulur. Onun sayesinde hayata tekrar tutunmayı dener. Fakat ikilinin huzurlu bir hayat için girişecekleri bu mücadele sandıkları kadar kolay olmaz.



HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

- “Şeytanın Doğuşu”

- “Bir Damla Aşk”

- “Nefrin”

- “Anayurt Oteli”