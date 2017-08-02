Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de yetişen en tanınmış sanatçılarından biri olan Ai Weiwei, Türkiye’deki ilk sergisini açmak için İstanbul’a geliyor. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Weiwei’nin sergisi, 12 Eylül’de kapılarını açacak. Çinli muhalif şair Ai Qing’in oğlu olan Ai Weiwei’in porselen çalışmalarına odaklanan sergi, sanatçının hem hayat hikâyesinin, hem de onun el sanatlarına bakışını gözler önüne serecek. “Lafını esirgemeyen” bir sanatçı olan Weiwei, eserlerinde siyasi ve kültürel mevzulara tenkitler getiriyor. Sanatçı, günümüz dünyasıyla ilgili mesajlarını geleneksel Çin el sanatları aracılığıyla sanatseverlere aktarıyor. Ai Weiwei’in Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesindeki sergisi, porselen alanında 100 eser bulunan antolojisiyle sanatçının özgün çalışmalarını keşfetme imkânı sağlayacak.