PTT AŞ, Bandung 2017 Dünya Pul Sergisi'ne katılacak.Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3-7 Ağustos'ta Endonezya'nın Bandung şehrinde düzenlenecek "Bandung 2017 Dünya Pul Sergisi"ne, PTT tarafından katılım sağlanacak ve sergi alanında "Bandung Dünya Pul Sergisi 03-07.08.2017 Bandung" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.Konuya ilişkin özel tarih damgalı zarflar 2,00 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.
PTT Dünya Pul Sergisi'ne katılıyor
02.08.2017 - 14:21 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PTT, Bandung 2017 Dünya Pul Sergisi'ne katılacak.
Etiketler : PTT,Dünya Pul Sergisi,
493400 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/493400.aspx
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