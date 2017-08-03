Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards'ın kazanan fotoğraflarından oluşan "Istanbul Photo Awards 2017" fotoğraf albümü yayınlandı.Türk Hava Yollarının resmi havayolu sponsoru olduğu ve TİKA tarafından desteklenen "Istanbul Photo Awards 2017"de uluslararası jüri üyelerinin belirlediği, yarışmada ödül alan fotoğraflardan oluşan albümde, 2016'da dünya kamuoyunda ses getiren olayların görsel bir özeti yer alıyor.

"Istanbul Photo Awards 2017" fotoğraf albümü, haber fotoğraflarının yanı sıra spor ve doğa fotoğraflarıyla da dikkatleri çekiyor. Kitap yurt içi ve yurt dışında fotoğraf profesyonellerine ulaştırılacak.Albüme, yarışmanın resmi sayfası olan "www.istanbulphotoawards.com"dan da ulaşılabilecek.Albümün kapağında, yarışmada "Yılın Fotoğrafı" seçilen ve "Tekil Haber" kategorisinde birincilik ödülü alan, Fransız foto muhabiri Frederic Lafargue'nin “DEAŞ’tan Kaçış” adlı fotoğrafı bulunuyor.

"Istanbul Photo Awards 2017" fotoğraf sergileri



"Istanbul Photo Awards 2017"de ödül alan fotoğraflar 7 Eylül'den itibaren İzmir Folkart Galeri'de sergilenecek. Sergi, 1 ay boyunca açık kalacak.

New York ve Moskova'da sergilenmesi planlanıyor



"Istanbul Photo Awards 2017"de ödül alan fotoğrafların yer aldığı ilk sergi, İstanbul’da Tophane-i Amire’de, ikinci sergi ise Ankara'da Cer Modern Sanatlar Galerisinde açılmıştı.Ödüllü fotoğrafların yer aldığı sergilerin, ekim ayında New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde ve sonrasında Moskova’da düzenlenmesi planlanıyor.Istanbul Photo Awards 2017'nin, dünyada haber fotoğrafçılığının önde gelen isimlerinden oluşan jürisi, mart ayında Kapadokya'da bir araya gelerek yaklaşık 25 bin uluslararası başvuruyu değerlendirmişti. Ön elemelerin ardından, jüri üyeleri içerik, estetik ve teknik açıdan değerlendirdiği 2016’nın en güçlü fotoğraflarını seçmişti.

Istanbul Photo Awards 2017 yarışmasında, Fransız foto muhabiri Frederic Lafargue'nin “DEAŞ’tan Kaçış” adlı fotoğrafı, uluslararası jüri tarafından "Tekil Haber" kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüş ve "Yılın Fotoğrafı" seçilmişti.Aris Messinis, AFP için çektiği “Akdeniz’de Ölüm” başlıklı serisiyle “Seri Haber” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olmuştu.Öte yandan Adam Pretty, Getty Images için çektiği “Yüzeyin Altında” başlıklı fotoğraf ile “Tekil Spor” dalında birinciliği alırken Patrick Smith de Getty Images için çektiği seriyle “Seri Spor” alanında birinciliğe layık görülmüştü.Mary Gelman ise şiddet mağduru kadınlar konulu serisiyle “Seri Portre” kategorisinde birincilik almıştı.Kemal Jufri “Öksüz Orangutanları Beslemek” başlıklı fotoğrafıyla “Seri Doğa & Çevre” kategorisinde birinci olurken Johnny Miller, Millefoto için çektiği “Papwa Sewgolum Golf Sahası” başlıklı serisiyle “Tekil Doğa & Çevre” kategorisinde birinciliği elde etmişti.Jüri, Gazze’de yaşayan serbest fotomuhabiri Hosam Salem’i ise “Gazze’de Sokak Antrenmanı” başlıklı fotoğrafıyla “Genç Fotomuhabiri Ödülü”ne layık görmüştü.