Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Tiyatroları (DT) şu günlerde Türk edebiyatının iki güçlü ismi Ahmet Hamdi Tanpınar ve Orhan Veli Kanık hakkında tarihî bir araştırma yürütüyor. İki yazarın bir zamanlar Ankara Ulus’taki Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü binasında yazılarını kaleme aldıkları odalar kurum tarafından araştırılıyor. Geçmişi 1930’lu yıllara kadar uzanan binanın daha evvel Evkaf Apartmanı olduğunu ve bu devirde Tanpınar ile Kanık’ın da orada yaşadığını anlatan DT Genel Müdürü Nejat Birecik, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yaşadığı odayı tespit etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda burada Orhan Veli Kanık da yaşamış” dedi. Birecik şöyle devam etti: Tanpınar’ın burada yaşadığı sürece yazdığını var saydığımız eserlerinden birtakım izler bulmaya çalışıyoruz. Çalışma odasının nerede olduğuna yönelik birtakım iddialar da var. Benzer şekilde Orhan Veli Kanık için de eş zamanlı araştırmalarımız sürüyor. Orhan Veli’nin odasında şiir günleri, Tanpınar’ın yaşadığı odada edebiyat söyleşileri, günleri ve okuma tiyatrosu çalışmaları yapmayı düşünüyoruz.