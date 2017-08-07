Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geleneksel halk danslarına getirdikleri yeni yorumlarla tanınan “Anadolu Ateşi” grubu, kuruluşunun 16. yılına özel gösteriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın üstlendiği ekip, “BKM Açıkhava’da 2017” faaliyetleri çerçevesinde 14 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde performans sergileyecek. Kurulduğu günden bugüne Almanya, Çin, Hollanda, Belçika, Japonya, Mısır, Danimarka, Amerika, Malezya dâhil 98 ülkeye kültür taşıyan “Anadolu Ateşi”, farklı yörelerden dansları bir araya getirecek. Özel gösteri için uzun süredir çalışan grupta, ilk günden bu yana sahne alan üyelerden, 6 yaşındaki yeni üyelere kadar 4 kuşak bir arada sahneye çıkacak.