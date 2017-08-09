Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antik Side Kentsel Tasarım Projesi kapsamında yeniden yapılan bir iş yerinin inşaatı sırasında taş üzerine yazılı bulunan ve üzerinde yapılan çalışmalar sonucu, Roma İmparatoru Gallienus'a ait olduğu ve milattan sonra 266-267 yıllarında yazıldığı belirlenen mektup, yapılan işlemlerin ardından Side Müzesinin açık sergi bölümünde sergilenmeye başlandı.

Mektubun bulunduğu iş yerinin sahibi ve aynı zamanda arkeolog olan Haluk Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılında Side Antik Kenti'nde koruma amaçlı revize planı çıktığını, arazi üzerinde bulunan binayı bu kapsamda yıktığını söyledi.

Yıkım işleminin ardından arazide sondaj kazı çalışması yapıldığını belirten Şen, "2015 yılında Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı başkanlığındaki kazı ekibi yaptıkları sondaj kazı çalışmasında bina avlusunda Bizans döneminde yapılan bir yapıya ekleme olarak Roma dönemine ait Roma İmparatoru Publius Licinnius Gallienus’un Side halkına taş üzerine yazdırdığı mektubu buldu. Bu mektup, 1946 yılından bu yana Side kazılarında bulunan ilk imparator mektubu." diye konuştu.

Mektubun orijinalinin Side Müzesi’nde sergilendiğini ifade eden Şen, kendisinin de özel izinle mektubun iki adet kopyasını yaptırdığını, turistlerin ilgisini çekmek amacıyla birini işletmesinin önüne, diğerini de orijinal mektubun çıktığı yere koyduğunu anlattı.

Alman Arkeoloji Ensitüsü Münih Şubesinden Prof. Dr. Johannes Nolle tarafından mektubun tercümesinin yapıldığını belirten Şen, daha sonrada Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Burcu Özkan tarafından da Türkçe tercümesinin yapıldığını ifade etti.

Öte yandan, tercüme edilen mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Uğurlu olsun. 15 yıldır halk vekilliği yetkisine sahip, 7 kere konsül olmuş, İmparator Publius Licinnius Gallienus dindar ve mutlu Augustus, yüce başrahip, Germanicus Maximus (Almanların en yüce gazisi), Persicus Maximus (Perslerin en yüce gazisi), Side yöneticilerini, meclisini ve halkını selamlıyor. Ülkenizin kendi kendine yeterli olduğuna kesinlikle inandığım için bu kötü durumun ortaya çıkışıyla ilgili olarak ülke dışından bir yardıma ihtiyacınızın olabileceğini hiç düşünmedim. İhtiyacınızı karşılamaya yönelik bir çözüm buldum ve kentin kullanımı için gönderilen buğdayın vergi ödemelerinden muaf tutulmanızı emrettim. Çünkü eğer buğdayı dışarıdan makul fiyata temin ederseniz, bundan elde edeceğiniz kazanç size tahsis edilen ürününki kadar kısa sürede olmayacaktır. Eğer tüccarlarla uzlaşmaya varabilirseniz, tahıl taşıyan gemilerin karaya daha rahat yanaşacağına inanıyorum. Vergi ödemelerinden muaf olmanızın ve kentinizin güvenilir olmasının... olacağını düşünüyorum."