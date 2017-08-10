Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan Edirne Sarayı'nın önemli yapılarından, harap durumdaki Cihannüma Kasrı restore edilecek.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cihannüma Kasrı'nın Edirne Sarayı'nın can damarı olduğunu söyledi.

İstanbul Röleve ve Anıtlar Müdürlüğünün denetimi sonrasında projenin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna geldiğini belirten Hacıoğlu "Kurulda önceki gün restorasyon projesi gündeme geldi. Kurul roleve projesini onayladı. Restitüsyon ve restorasyon projelerinde bazı değişiklikler istendi, onlar hazırlanıyor. Onaylandıktan sonra Cihannüma Kasrı Bakanlığımız tarafından derhal ve ivedi bir şekilde restorasyon çalışmaları kapsamıyla yatırım programına alınacak." dedi.

Hacıoğlu, hamamı ve mutfağının restorasyonu tamamlanan Edirne Sarayı'nın Cihannüma Kasrı bölümünün de restoresinin tamamlanması sonrasında bölgedeki turizm hareketliliğinin artacağını ifade etti.

"Cihannüma Kasrı, mimarisi ile Edirne Sarayı’nın en önemli yapısıdır. Kaynaklarda yedi katlı olduğu ve en üst katında sekiz köşeli bir odanın bulunduğu belirtilmektedir. Has Oda, Yediler Odası, Sancak-ı Şerif Dairesi, Kütüphane-i Hümayun Sancak-ı Şerif Mescid-i dairelerinden oluştuğu bilinmektedir. Yüzyıllarca tamir ve ilaveler görmüş, Sultan Aziz zamanındaki onarımda, dışarıdan merdivenler ilave edilmiştir." diye ekledi.

Ören yeri çalışmaları

Hacıoğlu, "Kısmen ayakta kalmış ve restore edilerek kültür hayatımıza kazandırılmış yapılarıyla birlikte Edirne Yeni Saray alanının bir ören yeri haline getirilmesi çalışmaları 2015 yılında Bakanlığımızca başlatılmış, ören yeri sınırları belirlenmiş, Koruma Bölge Kurulu kararı ile alan ören yeri ilan edilerek projeleri onaylanmıştır. Projelerin uygulanmasına yönelik olarak temin edilen bir kısım ödenek İl Özel İdaresi hesaplarına aktarılmış olup, iş ve işlemleri sürdürülmektedir." diye konuştu.

Cihannüma Kasrı

Has Oda Kasrı, Taht-ı Hümayun Kasrı, Kasr-ı Padişahi olarak da adlandırılan Cihannüma Kasrı, 1452 yılında Sultan II. Mehmet tarafından yaptırıldı. Yavuz Sultan Selim'in emriyle genişletilen kasır, 1805 yılından itibaren cephanelik olarak kullanılmaya başlandı.

Kasır, Osmanlı-Rus Savaşı'nda, Rus ordularının cephaneliği ele geçirmemesi amacıyla Vali Cemil Paşa tarafından içindeki cephaneyle havaya uçuruldu.