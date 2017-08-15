Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taş ve kerpiç işçiliğinin yanı sıra tapınak bölümündeki süsleme ve surlardaki kabartmaları ile en önemli ve özel Urartu tapınaklarından biri olan Ayanis Kalesi'ndeki kazı çalışmaları, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında yürütülüyor.

Yaklaşık 28 yıldan bu yana devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan yeni yapı ve eserlerle 2 bin 700 yıl önceki yaşama dair önemli bilgilerin elde edildiği kalede, Erzurum Atatürk, Dokuz Eylül, Van Yüzüncü Yıl, Batman, Eskişehir Anadolu ve Ordu Üniversitelerinden aralarında öğrenci ve uzmanların yer aldığı 25 kişilik ekiple kazı ve restorasyon çalışması yapılıyor.

"Tahrip olan parçaları turizme kazandıracağız"

Yaptıkları çalışmanın çok zor olduğunu, taşların tek tek yerlerinin belirlenerek numaralandırıldığını aktaran Işıklı, "Uzmanlarımız yaklaşık 2 sezondur süslemelerin bulunduğu büyük taşlardan kopan parçaların yerini bulmakla meşguldüler. Yerleri bulunduktan sonra uygun restorasyon malzemeleriyle yapıştırılmaları sağlanıyor. Böylece yıllar içinde tahrip olan parçaları birleştirerek turizme kazandırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Kaleyi ören yeri statüsüne kazandırmak istiyoruz"

Işıklı, kazılarda 28 yılı geride bıraktıklarını ve bu süre içinde önemli bilgilerin elde edildiğini anımsatarak, "Nihai hedefimiz kaleyi kısmi ören yeri statüsüne kavuşturmak ve bölge turizmine bir canlılık kazandırmaktır. Bu çalışma çok büyük bir merhale oluşturuyor. Bunlar tamamlandığında tapınak alanı ile beraber sur alanlarının ziyarete hazır duruma getirilmesi hedefleniyor. Bu çalışma ile civardaki koruma alanının ve aynı zamanda kısmı yürüyüş yollarının yapılması hedefleniyor. Bu şekilde adım adım Ayanis Kalesi'nin ören yeri olması için bakanlığımıza teklifte bulunacağız." diye konuştu.