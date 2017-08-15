Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik bahçesindeki inşaat çalışmaları sırasında bulunan Harput Kapı'nın, Erzurum'u düşman işgaline karşı koruyan, kente 4 ana yönden giriş ve çıkışları sağlayan önemli kapılardan biri olduğu belirtildi.

Erzurum'un kent içinden Erzincan Kapı, Gürcü Kapı, Tebriz Kapı, dışarıdan da İstanbul Kapı, Kars Kapı, Kavak Kapı ve Harput Kapı ile çevrelendiği ifade edilen açıklamada, yok olmaya yüz tutan tarihi mekanların restore edilerek gelecek nesillere aktarıldığı kaydedildi.

Bu çerçevede, Harput Kapı'nın da Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun talimatıyla yapılan kazılarla tamamen ortaya çıkartılıp restore edileceği bildirildi.

Açıklamada, Harput Kapı'da halen süren kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Azizoğlu'nun değerlendirmelerine de yer verildi. Azizoğlu, tarihi bir öneme sahip olan ve kaybolmaya yüz tutan Harput Kapı'nın Erzurum'a tekrar kazandırılacağını ifade etti.

Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifade ettiği '4 kapılı şehir' Erzurum'da yıllar önce hafriyat dökülmesiyle kaybolup unutulmaya yüz tutan Harput Kapı'yı gün yüzüne çıkarıyoruz. Kazılarla ortaya çıkan tarihi mekan için önce projeyi çizdirdik. Restorasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından ata yadigarı tarihi yapı, diğer kapılar gibi Erzurum tarihine kazandırılacak."

Tarihi yapıların kendilerine 'emanet' olduğunu vurgulayan Azizoğlu, "Onları koruyup, gelecek nesillere aktarmak görevimizdir. Bu anlamda elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.