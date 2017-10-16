Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seramik, mozaik, çini, keçe, ebru, hat, tezhip, minyatür, kuyumculuk, porselen, kâğıt yapımı ve katı’ sanatı... Klasik Türk sanatlarının bu eşsiz 12 dalının tarihi, 12 kitaptan meydana gelen dev bir seriyle gelecek nesillere aktarılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ, Türk Kültürüne Hizmet Vakfının katkılarıyla ‘Türk Sanatları’ kitap serisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sanat meraklıları için bir başvuru kaynağı mahiyeti taşıyacak seride, 12 kadim sanatın tarihî serüvenleri, geçmişten bugüne gelişim safhaları, incelikleri, zirve numuneleri, eski ve yeni ustalarına dair bilgiler yer alacak. Zengin görsel malzemeyle de desteklenecek seri, bu yönü ile koleksiyon olma hususiyeti de taşıyor.

Türk sanatı hakkında yapılan yayınlar arasında büyük bir boşluğu dolduracak ‘Türk Sanatları’ serisinin ilk kitabı olan ‘Seramik Sanatı’, İBB Kültür AŞ etiketiyle prestij kitap olarak raflarda yerini aldı. Kitapta, seramiğin sanatsal varlığı, paleolitik çağdan bugüne seramik tarihi, Anadolu’da seramiğin serüveni, Yenikapı Kazıları ve MÖ 3000 ile tarihlenen buluntuları ile Avanos ve Avanos çömlekçiliği, 21. yüzyılda yeniden hayata geçirilen Ahlat seramiği bütün detayları ile ele alınıyor. Kitabın son bölümü ise çağdaş Türk seramik sanatına yön veren, genç sanatçılara ve yeni nesillere öncülük eden, Türk seramiğinin modern yüzünü dünyaya tanıtan seramik sanatçıları ve eserlerine ayrılmış. Vedat Ar, Hakkı İzzet, Füreya Koral, Mediha Akarsu, Seniye Feymen, Nasip İyem, Melike Abasıyanık, Atilla Galatalı ve Alev Ebuzziya Siesbye kitapta ismi geçen sanatçılardan birkaçı.