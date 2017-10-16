Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de tertiplenen kitap fuarları sanal âleme taşındı. D&R Kitap Fuarı, indirimlerin yanı sıra binlerce imzalı kitaba ulaşma ve birbirinden meşhur yazarlarla bir araya gelme fırsatı sağlıyor. Türkiye genelindeki D&R mağazaları ve dr.com.tr adreslerinde 31 Ekim’e kadar sürecek olan fuar, Türk polisiye roman yazıları ile adından sıkça söz ettiren yazar Ahmet Ümit’in imza günü ile başladı. Ahmet Ümit, fuar çerçevesinde en sevilen kitaplarını İstanbul’daki D&R İstinye Park’ta imzaladı. Hâlihazırda bir çok yerde kitap faaliyetleri olduğunu söyleyen Ümit “Çocuklarımıza verdiğimiz yumurta, et, süt, ekmek gibi vazgeçilmez gıdaların arasına bir de kitabı eklememiz lazım. Nasıl ki bedenimizi besleyip büyütüyorsak ruhumuzu da beslememiz gerek. Bunun yolu da kitap okumaktan geçer” diye konuştu.