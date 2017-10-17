Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir’de bulunan tabiat, tarih ve kültür turizminin bir arada olduğu Kapadokya’da önemli turistik merkezlerden olan Uçhisar Kalesi, milyonlarca yıllık tarihî ve eşsiz güzelliğiyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Peribacalarının en büyüğü konumundaki kale, çeşitli dönemlerde insanların yerleşke olarak kullanması dolayısıyla “tarihte bilinen ilk gökdelen” olarak tanımlanıyor. Milattan önce 2’nci yüzyılda Roma döneminde oyularak içine çok sayıda oda ve mahsen yapılan peribacasının, Selçuklu ve Osmanlı döneminde de yüksekliği dolayısıyla askerî yerleşim alanı olduğu biliniyor. Cumhuriyet döneminde 1960’lı yıllara kadar belde halkının barındığı 179 metre yüksekliğindeki Uçhisar Kalesi, günümüzde ise bölgeye hâkim yüksekliğiyle turistlere tabii güzellikleri kuşbakışı izleme imkânı sunuyor. Kalenin girişindeki gişelerden giriş yapan turistler, merdivenlerden tırmanarak zirveye çıkıp kaleden Kapadokya’nın eşsiz manzarasının keyfini çıkarıyor.