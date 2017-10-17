Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç Uppsala Ünivesitesinden Arkeolog Annika Larsson, Vikinglerin tekne şeklindeki mezarlarında giysiler üzerinde ipek ve gümüş ipliklerle "Allah" ve "Ali" isimlerinin işlenmiş olduğunu tespit etti. Bu keşfin İslam'ın İskandinavya’daki etkisi üzerinde yeni sorulara yol açtığını belirten Larsson, giysilerin tipik Viking cenaze giysileri olduğu düşüncesiyle yüzyıldır depolarda tutulduğunu belirtti. 9. ve 10. yüzyıldaki mezarlarda bulunan cenaze giysileri üzerine yapılan araştırmanın, Vikingler ile İslam dünyası arasında yeni bir bağlantı olabileceğine ışık tuttuğu belirtildi.

DEPODAKİ EŞYALAR ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMALAR SONUCU KEŞFEDİLDİ

Arkeolog Larsson, işlemelerin 19. ve 20. yüzyılda Birka, Gamla ve Uppsala’da Vikinglere ait kadın ve erkek tekne ve oda mezarlarından çıkarılan giysilerde keşfedildiğini ifade etti. Kumaşların Orta Asya ve Çin'den getirildiğini anlayan Larsson, depoda unutulan kumaşlarla ilgili araştırma yapmaya başlayınca bu bulgulara rastladı.

"DESENLERİ HER AÇIDAN BÜYÜTÜP AYNAYA YANSITTIM..."

Larsson, 1,5 santimetre boyundaki desenleri daha önce İskandinavya’da gördüğü zaman bir anlam veremediğini belirterek, "Önce bu desenlerin ne anlama geldiğini anlayamamıştım. Daha sonra benzer desenleri İspanyol ve Fas kumaşlarında gördüğümü hatırladım. O zaman Viking desenlerine değil de eski Arapça Küfe yazı desenlerine baktığımı hatırladım. Kendini tekrar eden iki kelime vardı. O desenlerden birinin İslam’ın dördüncü Halifesi Ali olduğunu İranlı bir meslektaşımdan öğrendim. Ancak diğer desenin ne olduğunu anlamakta zorlandım. Desenlerdeki harfleri her açıdan büyütünce birden Allah kelimesinin aynada yansıdığını gördüm." dedi.

"ÖLÜMDEN SONRA EBEDİ HAYAT İNANIŞINDAN ETKİLENMİŞLER"

Larsson, yaklaşık 100 giysi parçasından en az 10'unda bu desenin olduğunu tespit ettiğini söyledi. Bu mezarda yatanların bazılarının Müslüman olduğunun gözardı edilemeyeceğini söyleyen Larsson, yapılan DNA testlerinden bu mezardaki insanların bazılarının İslam'ın yaygın yaşandığı İran kökenli olduğunun belirlendiğini söyledi. Annika Larsson, ölümden sonra cennette ebedi hayat inanışı sebebiyle Vikinglerin, İslam inançlarından etkilenmiş olabileceğinin de söylenebileceğini ifade etti.

İKİ YIL ÖNCE "ALLAH" YAZILI YÜZÜK BULUNMUŞTU

Öte yandan, iki yıl önce de araştırmacılar, Birka’da Viking mezarında bir kadının parmağında, üzerinde "Allah" yazan bir taş bulunan gümüş bir yüzük bulmuşlardı.