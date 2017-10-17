Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kütüphane, tarihi geçmişi, kitap sayısı, koleksiyonları ve derleme kütüphanesi ile araştırmacı ve okuyuculardan yoğun talep görüyor.
Nisandan itibaren çalışma süresi arttırılarak 08.00-22.30'da hizmet vermeye başlayan kütüphane artık hiç kapanmayacak.
İlk millî kütüphane
Kütüphanede ayrıca Beyazıt konferansları, sergiler, yazar-okur buluşmaları, paneller ve açık oturumlar düzenlenecek.
İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 94'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan "6-8 Ekim Sayfaları: Manşetlerde İstanbul'un Kurtuluşu 6-8 Ekim 1923" sergisi de ziyarete açıldı.
Büyük bir kütüphaneye duyulan ihtiyacı ve bu doğrultudaki talepleri gören Sultan II. Abdülhamid'in girişimleriyle kurulan Kütüphane-i Umumi-i Osmani, bugünkü adıyla Beyazıt Devlet Kütüphanesi, ülkenin devlet eliyle kurulan ilk kütüphanesi.
Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Türkiye'nin ilk millî kütüphanesi olma özelliğini de taşıyor.