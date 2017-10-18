Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Minyatür iki boyutlu bir sanat olmasına rağmen, tek bir esere, sayısız hikâye ve sonu gelmez duygular sığdırılabiliyor. Türkiye’nin tanınmış minyatür sanatçılarından Gülçin Anmaç da incelikle işlendiği minyatürlerinde tam olarak bunu yapıyor. Anmaç, “Mükemmellik detaylarda saklıdır” sözünün bir numunesi olan çalışmalarında, ‘Ferhat ile Şirin’ gibi Doğu’nun hikâyelerini yazıyla değil, çizgilerle anlatıyor. Şu günlerde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ‘Nakkaşname’ adlı sergiyle sanatseverlerle buluşan Anmaç, gazetemizin sorularını cevapladı…

Sanatçı Anmaç “Geleneksel sanatlarımız, bir fırça darbesiyle kendini gösterecek şeyler değil. Detaylarının incelik ve sabırla işlenmesi gerekiyor” diyor. Gülçin Anmaç “Ancak insanın bu dünyada çok fazla mükemmellik iddiasında olmaması lazım. Çünkü kusursuzluk kula göre değil. Biz eksikliklerimizi bularak, en iyisi için çabalamak durumundayız. ‘Oldum demek, öldüm demektir’ diye bir tabir var zira…” diye söylediklerine şerh düşüyor.

MİNYATÜR HER ŞEYE MÜSAİT

Minyatür sanatının zannedilenin aksine, farklı hikâyeleri kolaylıkla bir arada anlatma şansı verdiğini söyleyen Anmaç şöyle devam ediyor: Minyatür, kurgusunu çözebilirseniz bir şeyler anlatmaya çok müsait bir sanat. Anlatacağınız şeyler çok uzun olsa dahi buna imkân veriyor. Minyatürün tadına vardıktan sonra başka bir şey yapayım diye bakmıyorsunuz bile...



MESULİYET İŞİ...

Klasik sanatlarda bir üstattan ders almanın, insana mesuliyet hissi kattığını da anlatan sanatçı “Bu mesuliyet sizi belirli bir terbiyede tutuyor. Ben de bir şeyler okuyup, onu minyatürde hikâye hâline getirmeyi seviyorum. ‘Bir figür yapayım çalışmam bitsin’ diye düşünemiyorum. Ama bu kısa müddette eser çıkarmanıza imkân tanımıyor” şeklinde konuşuyor. Sahip olduğumuz kültürü çok sevdiğini kaydeden Gülçin Anmaç “Eserlerimde her şey bu sevgi üzerine bina ediliyor. Bu yüzden herhangi bir kuşu değil de Anka kuşunu çiziyorum. Bu topraklar üzerinde hareket ediyorum. Bu da hoşuma gidiyor” ifadelerini kullanıyor. Minyatürün son yıllarda fütursuzca yayıldığına dikkat çeken sanatçı “Minyatürü çok kimsenin icra etmesi, başlı başına iyi bir şey değil. Hatta karmaşaya bile sebep olabiliyor. Zira bu, çok hoş olmayan çalışmaların çoğalması manasına da gelebiliyor. Ancak bu karmaşa bitince kötüler elenecektir” diyor.

Ruhumuzun ritmini unuttuk

Klasik sanatlarla uğraşmanın günümüzde çok zor olduğunu üzülerek söyleyen sanatçı Gülçin Anmaç “Bu süratli şehir hayatında ruhumuzun ritmini kaybettik. İş mesailerimiz bile belirli değil. Klasik sanatların ritmi, işte modern zamanların bu ritmine değil ruhumuza uyuyor. Klasik sanatlar, ruhunuzun ritmiyle ilerlediği için insanı düşünmeye itiyor. Minyatürü icra ederken ‘Ben kimim ve ne yapabilirim?’ gibi sorularla hareket ediyorum” diyor.



23 senenin muhasebesi

Sanatçı Gülçin Anmaç, yeni açtığı “Nakkaşname” minyatür sergisinin isminin çıkış noktasını şu sözlerle anlatıyor: Önceden saraylarda sanatçıların çalıştıkları yere ‘Nakkaşhane’ deniliyordu. ‘Nağme’ de dile getirme manasında kullanılıyor. Nakşedilenin dile gelmesi manasında bu ismi verdik. Sergide 23 yıllık sanat çalışmalarım neticesinde ortaya çıkan 30 eserim var. Ben de bu vesileyle maziye dönüp “Ne yapmışım acaba?” diye bakma fırsatı buldum Bu benim için bir muhasebe oldu.

‘Nakkaşname’ 13 Kasım’a kadar İstanbul Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde görülebilecek.