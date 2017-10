Türkiye Gazetesi

Fas'ın farklı bölgelerinden, teburida yarışına katılmak üzere fuara katılan 12 takım, atları ve geleneksel kıyafetleriyle fuarda en çok ilgi gören ekipler arasında yer aldı. Renkli görüntülerin oluştuğu müsabakalara seyirciler büyük ilgi gösterdi.

Teburida yarışında tek sıra halinde yan yana dizilen takım arkadaşları yaklaşık yüz metre koştuktan sonra kurusıkı tüfeklerle havaya ya da yere ateş ederek yarışı tamamlıyor. Dört jürinin değerlendirmesine göre en çok oyu alan takım, yarışın galibi ilan ediliyor.

Fas Kralı 6. Muhammed Büyük Ödülü Müsabakası olarak düzenlenen yarışmada birinci olan takıma ödülü fuarın son gününde törenle sunuluyor.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden 100 kurum ve firmanın refakatinde binden fazla at ve 600 binicinin katıldığı El-Cedide At ve Binicilik Fuarı'nda, birçok at yarışının yanı sıra atları konu alan resim, sanat eserleri ve el yazması eserlerin sunulduğu sergi ve konferanslar düzenleniyor.

Resmi açılışı Fas Veliaht Prensi Mevla Hasan tarafından 16 Ekim'de yapılan fuar, 22 Ekim'e kadar devam edecek.