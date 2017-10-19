Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Roma Antik Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü ve Ulusal Araştırma Merkezinden kazı ekibi başkanı Prof. Dr. Anna Lucia D'agata ve Pisa Üniversitesinden Prof. Dr. Giovanni Salmeri ile arkeolojik kazı çalışmalarının sürdüğü Misis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Çelikcan, daha sonra restorasyonu süren Osmanlı Dönemi yapısı Lokman Hekim Camisi, kervansaray ve değirmenlerdeki çalışmaları denetledi.

Çelikcan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 21-22 Ekim'de "Ölümsüzlük Şehri Misis Festivali" düzenleyeceklerini hatırlattı.

Bu festivalin ilk olacağını ifade eden Çelikcan, Misis, Adana ve ülkenin tanıtımı açısından önemli bir etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi.

Festival kapsamında Osmanlı saray esvapları defilesi, "Antik Misis" konulu arkeoloji, edebiyat ve tarih söyleşisi gerçekleştirileceğini anlatan Çelikcan, halk aşıklarının yanı sıra farklı dinlerin temsilcilerinin yer aldığı Medeniyetler Korosu'nun da konser vereceğini dile getirdi.

"Açık hava müzesi gibi olacak"

Çelikcan, antik şehrin, eski medeniyetlerin gün yüzüne çıkarılması için kolları sıvadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde buradaki kazıların ve restorasyon çalışmalarının yürütülmesine başladık. Burası önemli bir yer, dünya kültürel mirasına kazandırılacak bir alan. 2012 yılından bu yana Misis Antik Şehri kazıları başladı. Misis köprüsü üzerinde iki değirmenimiz var. Burada da çalışmalar sürüyor. Misis'te 7 bin yıllık bir tarih söz konusu. Yapılan tüm çalışmalarla gelecekte Misis bir arkeopark olacak ve turizm merkezlerinden biri haline gelecek. Buraya yerli ve yabancı turistler gelecek ve burada bir canlılık olacak. Bu işler uzun vadeli işler. Arkadaşlarımız iğneyle kuyu kazar gibi çalışıyor. Burası açık hava müzesi gibi olacak."

Kazı ekibi başkanı Anna Lucia D'agata ise 2012'de Adana Müzesi başkanlığında ve Yüreğir Belediyesinin koordinasyonuyla kazıları gerçekleştirdiklerini, neolitik çağdan bugüne farklı dönemlere ait buluntulara rastladıklarını kaydetti.