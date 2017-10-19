Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aslan pençesi figürleriyle süslenmiş basamakları ve kemerli geçitleriyle varlığını koruyan antik tiyatro, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapıların da yer aldığı Prusias ad Hypium Antik Kenti bölgesinde, bu yılki kazı çalışmaları sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü, Konuralp Müze Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi'nin destekleriyle "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen bölgede gerçekleştirilen kazı çalışmalarının bu yılki kısmı tamamlanarak, çıkarılan bulguların belgelenmesine başlandı.

Konuralp Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Züleyha Kartal Önemli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yaz sezonu kazı çalışmalarına 10 Temmuz'da başladıklarını belirtti.

Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden görevli iki hoca ile Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında çalışmalara başladıklarına değinen Önemli, "Bu yıl, antik tiyatronun batı paradoksunda yoğun çalıştık. Antik Çağ'da ziyaretçilerin tiyatro alanına giriş yaptığı alan burası. Buraya inen bölümü ve merdivenleri ortaya çıkardık, aynı zamanda yan tarafta ayrı bir sondaj açarak tiyatronun alt kaveasının bozulmamış, tarih olmamış halde durduğunu tespit ettik. Bu bizim için sürpriz bir gelişmeydi, bu olguya da kazı çalışmalarının son gününde rastladık." diye konuştu.

Kazı çalışmalarının bu yılki bölümünün tamamlandığını vurgulayan Önemli, bulguların belgelenmesine başladıklarını ifade etti.

Önemli, mimarların, kazı alanından çıkan parçaların Koruma Kurulu'na sunulmak üzere rölevelerini ve mimari çizimlerini hazırladığını bildirerek, "Bu yıl 30 kişi bu kazıda ter döktü, DÜ Arkeoloji Bölümü öğrencilerimiz ve hocalarımız, uzmanlarımızla çalıştı. Çok güzel bir sezon oldu. Önümüzdeki yıl, aynı ekiple çalışmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.