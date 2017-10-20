Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dean Devlin’in yönetmenliğe adım attığı “Uzaydan Gelen Fırtına” (Geostorm) dünyayı kurtarmak için zamanla yarışılan bir hikâyeyi merkezine alıyor. Filmin başrollerini Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish ve Alexandra Maria Lara gibi isimler paylaşıyor. Dünya liderleri, küresel iklim değişikliğini kontrol etmek için bir araya gelerek, herkesi güvende tutacak karmaşık bir uydu ağı meydana getirmişlerdir. Artık uydulardan oluşan bir sistem, zorlu hava şartlarını değiştirip, tabii afetlere mâni olmaktadır. Fakat yeryüzünü korumak için inşa edilmiş bu sistem, bir müddet sonra arıza yapar. Şimdi dünya, fezadan gelecek manyetik bir fırtına tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bilim adamı Jake Lawson ve kardeşi Max ise gezegendeki her şeyin yok olmasına mâni olmak için gerçek tehdidi bulmaya çalışırlar. “Uzaydan Gelen Fırtına”, yoğun aksiyonu ve güçlü görsel efektleriyle dikkat çekiyor.