Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakü Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşavirliği, İzmir Balçova Belediyesi ve Azerbaycan Ressamlar İttifakı tarafından düzenlenen serginin açılışına Azerbaycanlı devlet yetkilileri ve milletvekilleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide, Türk ressamlar Bedri Karayağmurlar, Mahmut Durmuş, Reyhan Abacıoğlu, Faden Suzan Kudsioğlu, Gündoğdu Uğraş, Hatice Aydoğan ile Azerbaycanlı ressamlar Günay Mehdizade, Suğra Bağırzade, Adile Efendi, Alesker Kazımov, Rufar Asgarov, Azer İslam, Elmar Ağamirza, Mehriban Mehdizade ve Fatima Mövlamova'nın eserleri yer aldı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü İbrahim Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile aynı kültürden beslenen kardeş ülke Azerbaycan'da ortak temalar üzerine projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Azerbaycanlı ve Türk ressamları bir araya getirdiklerini belirten Yıldırım, yaklaşık 40 resmi sanatseverlerin beğenisine sunduklarını kaydetti.

Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığının Müze Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışından önce Türk opera sanatçısı Oya Ergün konser verdi.

Sergi, 21 Ekim'e kadar açık olacak.