Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Temaşa Tiyatrosu'na ait Merve Sevi'nin de başrolünde olduğu oyununun İstanbul, Adana, Gaziantep, Hatay gösterimlerini kaçırmayın.

FARELER VE İNSANLAR OYUNUNUN KONUSU

Issız bir kasaba…



Umudunu yitirmiş insanlar… Yarını olmayan mevsimlik işçiler…

Yalnızlıklarında kaybolmuş bu insanların arasında var olmaya çalışan iki dost: George ve Lennie…

George sert, sabırlı ve zeki bir adamdır; Lennie ise zihinsel engellidir, son derece kuvvetli olmasına rağmen çocuksu bir karaktere sahiptir ve fare saplantısı vardır.

Uzun zamandır beraber olan bu ikilinin, tüm umutlarını yitirmiş insanların arasında en büyük şansları dostlukları ve hayalleridir. Bu hayaller, çiftlikteki diğer insanları da bir girdap gibi yavaş yavaş içine çeker; kasabadan kurtulmak için hayaller kurulur, planlar yapılır ve sonunda gitmezamanı gelir. Ne var ki, fareler ve insanların en iyi düşünülmüş planları genellikle boşa çıkar.



Yazan: John Steinbeck

Uyarlayan ve Yöneten: Onur Atacan

Dekor: Nazmi Karabacak

Kostüm: Zeynep Ekinci

Müzik: Yücel Arzen

Ses Işık: Sedat Cevrioğlu



Oyuncular:



Merve Sevi

Murat Makar

Murat Ilgar

Cüneyt Vural

Soner Enmutlu

Ubeyd Ünal

Cengiz Gül

ChidyNonkenche