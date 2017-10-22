Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, önceden dansçı olduğunu belirterek, "Dansçıyken bir oyunda rol aldım ve sonrasında şans eseri oyunculuk yapmaya başladım. Bence hayat herkes için bir sürü kazanın olduğu bir şeydir, ben şanslıydım." dedi.Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde "Onur Ödülü"ne layık görülen Walken, Antalya'daki bir otelde gazetecilerle bir araya gelerek sorularını cevapladı.

Walken, Antalya'da bulunmaktan ve festivalde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.İnsanların tarih boyu hikaye anlattığına vurgu yapan Walken, "İnsanlar hikaye anlattıkça, sinema da izlenmeye devam edecek. Önceden makaralı filmler kullanılırdı. Şimdi her şey dijital. Sinema değişmiyor, teknoloji değişiyor. Önceden filmleri para verip sinemada izlerdik, şimdi bilgisayarlar, tabletler gibi birçok yerden izleyebiliyoruz, belki ileride hologramdan izlenecek. Sinemanın insanlara ulaşma yolu değişebilir ama insanlar sinema izlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Mülteci sorunu çok trajik"



Walken, bu yılki festivalin mülteci sorununa odaklandığı hatırlatılınca, konuyu televizyonlardan takip ettiğini ve mülteci sorununun trajik olduğunu dile getirdi.

Filmlerinde genellikle kötü karakterleri canlandıran Walken, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman benim gibi birini canlandırmadım veya hiç baba rolünde olmadım. Çocuklarım yok, golf oynamam, seyahat etmeyi sevmem. O yüzden iş alırım. Benim için de genel olarak kötü adam rolleri geliyor. Uzun yıllar önce böyle başladığı için böyle devam etti bence. Ben de filmin sonunda kızı alan ya da çocukların kendisine geldiği adam rolünde oynamak isterdim ama durum bu değil."

Walken, oyuncu olmanın tehlikeli bir iş olduğu değerlendirmesini yaparak, "Önceden dansçıydım. Dansçıyken bir oyunda rol aldım ve sonrasında şans eseri oyunculuk yapmaya başladım. Bence hayat herkes için bir sürü kazanın olduğu bir şeydir, ben şanslıydım." diye konuştu.

"Avcı" filmindeki performansıyla 1979'da "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Oscar'ını alan ABD'li oyuncu, şunları kaydetti:

"Oscar almanız için hem iyi oyuncu hem şanslı olmanız lazım. Herkes Oscar almak ister ve tabii ki ben de yeniden Oscar almak isterim. Sağlığım olduğu sürece oyunculuk yapmaya devam ederim. Profesyonel dövüşçüler için 'Emekli olmazlar, emekli edilirler' diye bir ifade vardır. Bu, oyuncular için de geçerli. Birileri 'Bittin' deyip beni emekli edene kadar oyunculuğa devam edeceğim."

Christopher Walken, gelecek yıl gösterime girecek bir film için hazırlık yaptığını belirterek, "Her yıl birçok büyük film yapılıyor. Bunlara çok para harcanıyor. Bunlar bağımsız filmlerin izlenmesini etkiliyor. Çünkü insanlar milyonlarca dolar harcanmış popüler filmleri tercih ediyor. Bence seyirci kitlesi istediğinde bağımsız filmlere ulaşabilir. Çünkü şimdi televizyonda, internette ya da başka bir ortamda bağımsız filmleri izleyebilirsiniz." şeklinde konuştu.