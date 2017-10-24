Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

"Altın Portakal” olarak bilinen Uluslararası Antalya Film Festivali, bu yıl 54. defa sinemaseverle buluşuyor. Antalya’daki festival oldukça renkli bir şekilde başlarken, İstanbul’da da eş zamanlı olarak 54. Ulusal Yarışma adıyla yerli bir film festivali tertipleniyor. Antalya Film Festivali’ndeki “Ulusal Yarışma”nın kaldırılmasına reaksiyon olarak yapılan 54. Ulusal Yarışma, Türk sinema camiasını ikiye böldü. Birçok oyuncu ve sinemacı Antalya’ya gelirken, bazı isimler de İstanbul’daki festivale katılmayı tercih etti. Yaşanan bu “ikiliği” tanınmış sinemacılar gazetemize değerlendirdi. Bu sene Antalya Film Festivali’nde “Onur Ödülü” alan yönetmen Osman Sınav “Antalya’da halkın festivale olağanüstü bir teveccühü var. Ancak sinemacıların protesto olarak katılmaması festivali sönükleştirdi. Antalya’da 54 yıllık bir birikim mevcut. Türk sinemasının buradan kopmaması lazım” ifadelerini kullandı. Bu yıl Antalya’da hiç olmadığı kadar ihtişamlı bir kortej yapıldığını söyleyen yönetmen İsmail Güneş ise İstanbul’daki alternatif festivalin, doğru neticeler doğurmayacağını kaydederek şunları dile getirdi: “İlk başta Antalya’nın yeni formatına ben de karşı çıkmıştım ancak neticesini bekleyip görmek lazım. Bunun karşısına alternatif bir festival koymak sinemadaki uçurumu derinleştirecektir. Bu hiç de iyi bir durum değil.” Tecrübeli oyuncu Erhan Yazıcıoğlu ise yapılan ikinci festivali doğru bulmadığı belirterek “Birbirimize karşı barışçıl olmalıyız. Bütün dünyanın gözü üzerimizdeyken kavga etmemeliyiz” dedi. Antalya Film Festivali’ne katılmayı tercih eden isimlerden, ‘Yol’ gibi ödüllü filmlerin usta yönetmeni Şerif Gören, “Ulusal Yarışma yapılmadığı için eski günleri arar olduk. Bu karar iyi olmadı” şeklinde konuştu. Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Suzan Avcı ise İstanbul’da alternatif festival tertipleyenleri şu sözlerle eleştirdi: Antalya’nın karşısında olmalarını doğru bulmuyorum. Çünkü bu festival 54 senedir aynı şehirde yapılıyor.

‘Gerilla’ kelimesi salonu boşalttı

Uluslararası Antalya Film Festivali’nin, önceki gece gösterimi yapılan ilk yarışma filmi ‘İnsan Seli’, yarıda kaldı. Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi’nde çekilen bir sahnede, Türkçe altyazıda PKK terör örgütü üyeleri için ‘gerilla’ yazılınca, bazı izleyiciler tepki olarak salonu terk etti. Çin-Alman ortak yapımı olan, Çinli Ai Wei Wei’nin yönettiği filmin gösterimi, ileri bir tarihte gösterilmek üzere yarıda kesildi. ‘İnsan Seli’nin yarıda kalmasına yönelik filmin Türkiye’deki haklarına sahip Filmartı şirketi, dün bir açıklama yaptı. Filmin uluslararası hak sahibi şirketinin çalıştığı İngiltere’deki Deluxe Technicolor Laboratuvarı’nın festival gösterimi için gösterim şifrelerini defalarca yanlış yolladığı belirtilen açıklamada, son yollanan şifrelerle gösterimin yapıldığını kaydetti. Açıklamada, şöyle denildi: “Ancak, filmin gösterimi devam ederken bir süre sonra kopyasında görüntü ve seste senkron problemi tespit edilmiştir. Böyle olunca gösterime bu şekilde devam etmeme kararı alınmıştır. Londra’daki laboratuvarla yapılan görüşmede filmin problemli ve hatalı bir gösterim kopyasının yollandığı tespit edilmiştir.” Aksaklığın yurt dışındaki laboratuvardan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, maddi ve manevi kayıp için hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.