Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Türkiye’den kaçırılarak, yurt dışına götürülen ata yadigarı tarihi eserleri eve döndürmek için 2023 hedefleri belirlendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, “kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ve yurt dışına çıkarılan tarihî eserlerin iadesi” konusunda 2023 hedeflerini açıkladı. Bu hedefler kapsamında:

2023 yılına kadar genel müdürlüğün sorumluluğundaki tüm eserler mahallinde korunarak, envanteri sağlanıp Kültür Turizm Bakanlığı ile ortak veri tabanına kayıt edilmiş olacak.

Herhangi bir eserin çalınması hâlinde birkaç dakika içinde gümrük kapıları bilgilendirilecek. İnterpol veri tabanı dâhil, duyurular internet ortamında yapılacak.

Genel müdürlüğün birimlerinde en az 5 ve tüm bölge müdürlüklerinde en az üçer kişi olmak üzere İngilizce dilini iyi konuşabilen ve Türkçeden İngilizceye mükemmel çeviriler yapabilecek düzeyde sanat tarihi uzmanları görevlendirilecek.

Dünya’da büyük oranda kırılmış olan ‘müzayede ve müze piyasalarındaki Türkiye kökenli vakıf eser kabullerinin’ sıfırlanması sağlanacak.

2003 yılından önce yurt dışına çıkmış tüm eserler, İngilizceye hâkim sanat tarihi uzmanları tarafından tespit edilip, dijital kayıtlara alınıp, istatistikleri çıkarılarak, her birinin, uluslararası hukuk ve diplomasi çerçevesinde geri alınmaları gerçekleştirilecek.

Ülkedeki büyük, onurlu, kökenlerine bağlı, ata yadigarı eserleri koruyan ve eskiden onları çalanlardan geri alan bir ülke olunduğu, bütün dünyaya duyurulacak.