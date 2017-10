Türkiye Gazetesi

Ankara ve İstanbul’da birçok kişisel ve karma sergi yanı sıra, İsviçre Basel’de Siyah Beyaz Sanat Galerisi - Scope Art Fair (2013), Güney Kore Seul’de Encounters: Contemporary Turkish Art in Korea (Kore’de Çağdaş Türk Sanatı) (2012) adlı sergilerde, İngiltere Londra’da Lahd Galeri’de (2015), sergide işleri gösterilen Tuğberk Selçuk; bugüne kadarki çalışmalarından farklı bir sergiyle Avto Galeri’de sanatseverlerle buluştu.

Tugberk Selçuk kimdir, nasıl biridir?

1986 doğumlu İstanbul'da yaşar ve çalışır. Sokak kültürü, argo, toplumsal ilişkiler, ailevi ve kurumsal oluşumlar üzerine iş yapan bir sanatçıdır.

Günlük rutininiz nasıl geçiyor?

Günlük rutinim İstiklal Caddesi’nde çalıştığım için bileklerimi burkmadan yürümeye çalışmaktan ibaret.

Projelerinizden bahseder misiniz?

İtaat Et Lokantası isimli et satışı olmayan kurmaca bir lokanta projem var. Türkiye'de et tüketiminin teşhir ediliş biçimini hicveden, "Steak House" mimarisi, müşteri ilişkileri ve kimlik yönetimine neden sonuç ilişkileri üzerinden yaklaşan bir araştırma projesi olacak.

Hedefiniz nedir?

Sıkıcı olmayan, sanatsal ve kültürel etkinlikleri deneyimlemek için alim olunması gerekmeyen, toplumsal hafızayla iletişim içinde olan çalışmalar üretmek.

Sergiye hazırlık süreciniz nasıl geçti? Beklentiniz nedir?

Sergiye hazırlık sürecim gündelik hayatı sürdürerek geçti. Beklentim, tarafgirlik yapmayan nesnel düşünceye dayanan ve toplumun tüm katmanlarına konuşabilmiş bir sergi üretmek.

Sergide en önemli eseriniz hangisi olacak? Bir hikayesi var mıdır?

’Koltuk Sevdası’ başlıklı iş, üzerine oturan kişinin içindeki hava indiği için kalkmak durumunda kaldığı şişme bir koltuktan oluşan bir alan yerleştirmesi. Hikayesi biraz kişisel, ben ilkokuldayken hiç sınıf başkanı olmadım. Öğretmenimizin de telkiniyle sınıfta hep aynı kişi seçiliyordu. En yüksek notları da o alıyordu. Cezaya da kalkmıyordu. Sıkıldım Tuğberk gel bir sene de sen tak rozeti demedi hiç.

Eklemek istedikleriniz var mı?

Hobi olarak et tüketenler uzayda yaşamak durumunda kalsalar ne yiyecekler? En yakın zamanda lokantamıza bekleriz.

‘İtaat Alanı-Conform Zone’ adlı sergi 12 Ekim - 12 Kasım tarihlerinde Avto Galeri’de görülebilir