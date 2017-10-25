Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Bahçelievler Belediyesi, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi ve ona karşı verilen mücadeleyi hafızalarda canlı tutmak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla roman yarışması düzenleyecek. 15 Temmuz Roman Yarışması’nda birinci olan eserin sahibine 50 bin, ikinciye 35 bin, üçüncüye 20 bin, mansiyona layık görülen ise 10 bin lira ödül verilecek. Yazarlar 30 Nisan 2018 saat 17.00’a kadar başvuruları yapılabilecek. Yarışmanın sonuçları ise 2018 Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak. Bu romanların gelecekte sinema filmi olacağını vurgulayan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu “15 Temmuz gibi milletimizin tarihinde ciddi bir kırılmanın dönüm noktasına ancak romanlar sayesinde anlatılabileceğini düşünüyoruz” dedi. Ahmet Münir Eren