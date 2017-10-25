Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir gazetecinin turist sayısındaki artışa rağmen turizm gelirinde artışın görülmemesine ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş, bunun, 2016 yılında yaşanılan çöküntü dolayısıyla sektörün panik havasında fiyatlarını çok aşağı çekmesinden kaynaklandığını belirterek, hedeflerinin (turist) kişi başına 1000 dolar seviyesini birkaç yıl içerisinde yakalamak olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçedeki payına da değinen Kurtulmuş, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesi genel bütçenin içerisinde sadece binde 5’tir. Bunu da bir kenara yazalım. Bu bakanlığın bütçesinin de mutlaka yıllar içerisinde iyileştirilmesi gerekiyor. Böyle bir hazinenin üstünde oturuyoruz. Bu hazinenin ortaya çıkarılması, bilinenlerin değerinin artırılması için güçlü bütçesi olan bir bakanlığa ihtiyaç var.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan eserler

Numan Kurtulmuş, Türkiye'den yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan eserlerle ilgili olarak, "Çok yakın, hafiye gibi takip ederek bu eserlerin her birisinin üzerine gidiyoruz. Bunların geri getirilmesi uzun süreçler alıyor. Önce eserlerin buraya ait olduğunun ispat edilmesi gerekiyor. Mahkemeler, mahkeme süreçlerinde bilir kişi raporları, ilgili ülkenin iş birliğine yatkın olması..." diye konuştu.

Gelecek hafta İngiltere'deki bir müzayedede Şeyh Hamdullah Efendi'nin oğlunun el yazması şaheser Kur'an-ı Kerim'inin müzayedeye çıkacağı bilgisinin geldiğini anımsatan Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Bunun üzerine bakanlıktaki ilgili arkadaşlarımız, TBMM'deki ilgili komisyondaki arkadaşlarımızla çalışarak bu meselenin üzerine gidiyoruz. İnşallah buna müdahil olacağız. Ayrıca şu an 13 farklı ülkede 56 dosyamız var. Bu dosyalar sonuçlanma aşamasına yakın. Çok sıkı takip ediyoruz."

Eyüp Sultan’ın trafikten arındırılarak turistik merkez haline getirilmesi

Bazı türbelerin ziyarete açık olmamasına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, “Eyüp Sultan ile ilgili… Eyüp Sultan henüz fikir aşamasında. Eyüp Sultan’ın böyle ayrı, hatta trafikten arındırılarak önemli bir turistik merkez haline getirilmesi önemli bir değer katacaktır. Ama bu sadece bakanlık olarak bizim yapacağımız bir mesele değil. Eyüp Sultan Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere direkt ilgili bakanlıkların işin içerisine dahil edilmesi gereken bir durumdur.” yanıtını verdi.