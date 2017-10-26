Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği ve Konya Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla Rusya Beşeri Bilimler Üniversitesinde açılan “Büyük Selçuklu Mirası" fotoğraf sergisinde Büyük Selçuklu Devleti medeniyetinden miras kalan eşya ve yapılara ait fotoğraflar yer alıyor.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, açılışta yaptığı konuşmada, 11. yüzyıl İslam dünyasının en büyük medeniyetlerinden biri olan Selçukluların etkisinin, Orta Asya, Orta Doğu ve Orta Anadolu’yu içine alan geniş bir coğrafyada hissedildiğini söyledi.

Selçukluların son derece zengin kültürel mirasının gelecek nesillere layıkıyla aktarılması gerektiğine işaret eden Diriöz, “Dolayısıyla, bu değerli serginin Moskova’da açılmasına katkı sunan herkese bizzat teşekkür ediyorum.” dedi.

Sergide Anadolu'daki en önemli medeniyetlerden biri kabul edilen Büyük Selçuklu Devleti döneminden kalan mimari eserlerin fotoğrafları ile bazı eşyalar sergileniyor.