Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de son zamanlarda sıkça gündeme gelen “kültürel iktidar” mefhumu, bir panelle ele alındı. Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından tertiplenen “Türkiye’de Kültürel İktidar” başlıklı panelde Turgay Yerlikaya moderatörlüğü üstlenirken, yazar Cengiz Alğan, akademisyen Celâl Fedai ve araştırmacı Ali Aslan konuşmacı olarak yer aldı. Celâl Fedai, Amerika’nın dünyada kültürel iktidarı tek başına domine ettiğine dikkat çekerek “Aslında Amerikan hayat tarzının dünyaya yansıtıldığı şey popüler kültürdür. Bu kültürün şu an bizim üzerimizdeki hegemonyasını düşünmeliyiz” diye konuştu. Yazar Cengiz Alğan ise Türkiye’de kültürel iktidarın 90 yıl öncesinde başladığını kaydederek “Yukarıdan aşağıya Batıcı bir sistem kuruldu. Bu da belli bir sınıfın üstüne yüklendi” dedi. Alğan, Türkiye’nin geçmişinde zorla dayatılan bir kültürel iktidarın olduğunu savunarak, şu görüşleri paylaştı: Çok basit bir örnek verirsek, 1934 senesinde o sıralarda sadece radyo vardı. Türkiye radyolarında Türk ezgileri yasaklanmıştı. Bu yasak yaklaşık 2 sene boyunca sürmüştü. Bundan daha zorla yapılmış bir şey olabilir mi?