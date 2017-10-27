Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en mühim antik şehirlerinden biri olan ve hayat izlerinin milattan 4 bin yıl öncesine dayandığı Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara, yeniden ayağa kaldırılıyor. Türkiye İş Bankası, iştiraklerinden Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile birlikte Patara antik şehrinde yapılan kazı çalışmalarına desteğini sürdürüyor. Antik şehirde yapılan bu yılki kazıların son çalışması, Tyche Tapınağı’nda gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Fahri Işık ve Prof. Dr. Havva İşkan Işık liderliğindeki kazı çalışmalarını çeşitli bilim dallarından 50 kişilik bir ekip yürütecek. Kazılarda ortaya çıkarılan arkeolojik değerleri sadece Anadolu topraklarının medeniyet tarihine ışık tutmakla kalmayacak, dünya kültür mirasına da katkı sağlayacak. İş Bankası Grubu’nun Patara antik şehri kazılarına verdiği destek dolayısıyla Antalya’da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Suat Sözen, bu toprakların tarihî ve kültürel mirasının bir şekilde gün yüzüne çıkartılması veya Anadolu’nun tarihinin aydınlatılması için süren bilimsel çalışmaların devam etmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Patara, Deniz Feneri ve Yol Kılavuz Anıtı gibi benzersiz anıt eserlerin yanı sıra 1905 yılına ait ilk Osmanlı Telsiz Telgraf İstasyonu olma hususiyetine sahip bir külliyeye de ev sahipliği yapıyor.