Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların vazgeçilmez “3 Adam”ı Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler bir komedi filminde buluştu. 3 komedyenin yanı sıra Emre Kınay, Eda Ece ve Aslı Bekiroğlu’nun da rol aldığı “Yol Arkadaşım” maceralı bir seyahati işliyor. Film, başarısız bir ilaç mümessili olan Onur ve şakın yol arkadaşı Şeref’in yaşadıklarına odaklanıyor. İşini yeniden kazanmaya çalışan Onur, Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak durumundadır. Kurban Bayramı’na üç gün kala yollara düşen müflis adam, bir telefon uygulaması aracılığıyla yanına yol arkadaşı olarak Şeref’i alır. Ancak yeni tanımakta olduğu Şeref, yol boyunca sürekli başına belalar açar. Diğer yandan yolda tanıştıkları Bahar da seyahatin seyrini değiştirir. Yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği film, seyredenlere hayaller ile yaşanılan hayatlar arasındaki farkı sorgulatacak cinsten.