Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marvel sinema evreninin süper kahraman filmi Thor, bu hafta üçüncü filmiyle seyirci karşısına çıkıyor. Yaklaşmakta olan “Norse Kıyameti”ne şahitlik edilecek olan “Thor: Ragnarok”un yönetmenliğini Taika Waititi üstlenirken; oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett ve Idris Elba gibi yıldız isimler yer alıyor. Oldukça güçlü görsel efektleriyle dikkat çeken filmde kahraman Thor, muhteşem çekicinden mahrum kalmıştır. Üstelik evrenin diğer tarafına sıkışan süper kahraman, Asgard medeniyetini tehdit eden acımasız kadın Hela’yla karşı karşıya gelir. Ragnarok adlı yıkımı durdurmak için kendini zamanla kıyasıya bir yarış içinde bulan Thor, eski dostu “İnanılmaz Hulk” ile karşı karşıya geleceği gladyatör yarışmasından da sağ çıkmak zorundadır. Aksiyon, mizah ve dramı birlikte harmanlayan “Thor: Ragnarok” daha çok gençleri hedef kitlesine koyuyor.