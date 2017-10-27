Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Film Festivali’nde maruz kaldığı kabalıkla gündeme gelen yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun yeni filmi, Japon seyircilerle buluşuyor. Dünya prömiyerini 23. Saraybosna Film Festivali’nde yapan Kaplanoğlu’nun “Buğday” filmi, Adana, Köln, Londra ve Sao Paulo Film Festivallerinde sonra Asya kıtasının en önemli festivallerinden biri olan ve bu yıl 30’uncu defa düzenlenen Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde görücüye çıkacak. “Buğday”, Tokyo Uluslararası Film Festivali’nin ana yarışmasında izlenime sunulacak. Filmin Asya prömiyeri, yönetmen Kaplanoğlu ve filmin başrol oyuncusu Jean-Marc Barr’ın katılımıyla yarın EX Theater Roppongi’de yapılacak. Çekimleri Amerika, Almanya ve Türkiye’de geçen filmin başrollerinde Barr’in yanı sıra Ermin Bravo, Grigory Dobrygin ve Cristina Flutur yer alıyor. Buğday filmi, Türkiye’de ise 24 Kasım’da vizyona girecek. Tokyo Uluslararası Film Festivali ise 4 Kasım’a kadar devam edecek.