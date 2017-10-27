Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkentteki Makedonya Müzesi'nde, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Makedonya Müzesi iş birliğinde düzenlenen sergiye, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Üsküp YEE Müdürü Şemsettin Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, enstitü olarak dünyanın farklı bölgelerinde dil, kültür, sanat ve bilim bağlamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Faaliyette bulundukları ülkelerin kültürlerini kendi ülke vatandaşlarına tanıttıkları gibi Türk kültürünü, zenginliklerini, dil, kültür, sanat ve bilim sahasındaki zenginliklerini ilgili ülkelere tanıtma gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Şeker, bu amaçlardan hareketle Makedonya'daki farklı kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.

Sergi vesilesiyle ortak kültüre, değerlere ve tarihe atıfta bulunmak istediklerini kaydeden Şeker, "Sergideki giyim kuşam, maddi kültür unsurlarına bakıldığı zaman Makedonya'daki Makedon, Arnavut, Sırp, Ulah, Boşnak gibi farklı unsurların aslında ortak zevk, estetik, gelenek ve göreneklerine bağlı bulunduğunu görürüz. Bu sergi vesilesi ile hem ortak değerlerimizi tanımak hem de tarihe karşı bir takım önyargıları ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Makedonya Müzesi Müdür Vekili Gordan Nikolov da sergi ile toplumları birleştiren unsurları göstermeyi amaçladıklarını belirtti.

Geçmişte ve günümüzde modanın birleştirici bir unsur olduğunu aktaran Nikolov, "19'uncu ve 20'nci yüzyılın modası bu topraklardaki tüm etnik toplulukların sembolüdür. Burada gördüğünüz giyisiler hem Müslüman hem de Hristiyan kadınlar tarafından giyilmiştir." diye konuştu.

Nikolov, verdikleri bu mesaj ile geçmişte ve günümüzde sahip oldukları birlikteliğe vurgu yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Sergi, 26 Kasım'a kadar gezilebilecek.