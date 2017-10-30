Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tiyatroseverlerin büyük rağbet gösterdiği ve kapalı gişe oynayan ‘Kibarlık Budalası’ oyunu sonrasında konuşan usta oyuncu Haldun Dormen “Bu oyun, şimdiye kadar hep kapalı gişe olarak oynadı. 517. oyunun da tıklım tıklım dolmasına şaşırıyorum” dedi. Dormen “Günümüz tiyatro oyuncularını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna ise “Çok iyi buluyorum. Alternatif tiyatrolarda inanılmaz derece pırıl pırıl oyuncular, harika yönetmenler var . Onun için ben Türk tiyatrosunun geleceği için çok umutluyum” cevabını verdi.