Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-4 Kasım'da gerçekleştirilecek "Sultan Mehmet Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu" kapsamında, Sultan Mehmet Reşad dönemini anlatan kartpostal ve objeler Dolmabahçe'de iki ayrı mekanda sergilenecek.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 1 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 11.00’de Dolmabahçe Sarayı, Hazine-i Hassa (İdari Binası)’nda, "Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu" ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Ardından sergilerin açılışını yapacak.

Döneme ışık tutan belge niteliğindeki eserlerin yer alacağı "Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Fotoğraf Sergisi" yarın saat 12.00'de "Hazine-i Hassa Binası Giriş Salonu"nda, "Sultan Mehmed Reşad ve Dönemi Objeleri Sergisi" ise saat 14.30'da Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi'nde açılacak.

"Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Fotoğraf Sergisi"nde saltanatı II. Meşrutiyet yıllarına rastlayan Sultan Reşad'ın dönemini belgeleyen fotoğraflar, kartpostallar, gazeteler ve günümüze kalan diğer eserler yer alacak. Sergide yer alan, Sultan Mehmed Reşad'ın Millî Saraylar Fotoğraf Koleksiyonu'ndaki Cenaze Töreni Albümü, İstanbul’daki padişahlar için yapılan son cenaze töreninin belgesi olma niteliği taşıyor. Sergide, Sultan Mehmed Reşad'ı, döneminin siyasetini, sosyal yansımalarını, savaşlarını, gezilerini anlatan belgeler yer alıyor.

"Sultan Mehmed Reşad ve Dönemi Objeleri Sergisi"nde ve Millî Saraylar Koleksiyonu'nda kayıtlı nadide eserlerden Sultan 5. Mehmed Reşad dönemine ait tılsımlı sancak bulunuyor. Sergide günümüze az sayıda kalan gümüş üzerine altın kaplamalı, monogramlı sofra takımları, silah, hokka takımı, tütün tabakası gibi tuğralı eserler de yer alıyor.

Sergiler, pazartesi günleri hariç 3 Aralık'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.