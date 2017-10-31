Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürü Aslan Maç, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Hazarşah köyü Göl mezrasında bulunan ve Doğa Koruma Millî Parklar Genel Müdürlüğünce tabiat anıtı ilan edilen yüzen adaların, 2017 yılı Ekim ayı itibariyle yurt içi ve yurt dışından toplam 19 bin 200 kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Maç, "Geçen yıl 12 bin 200 kişi yüzen adaları ziyaret etmişti. Bu yılın ilk 10 ayında bu rakam 19 bin 200 kişiye ulaştı. Bu da bizi son derece memnun etti. İnşallah yıl sonuna kadar bu sayı 20 binin üzerine çıkacaktır." diye konuştu.