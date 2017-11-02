Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lahit kapağı elektrik trafosu yenileme çalışması sırasında Sadak köyü sınırları içerisinde yerleşime açık alanda ortaya çıktı. Kazı çalışması yapan trafo ekipleri, lahit kapağına denk gelirken, bölgeye çağrılan Gümüşhane Müze Müdürlüğü ekipleri, 2 metre uzunluğundaki lahit kapağının üzerinde eski Yunanca yazılmış "Burada kutsanmış Kandes yatıyor" yazdığını belirledi. Lahit kapağının baş kısımının yapılan kazıda zarar gördüğü belirlenirken, müze müdürlüğü ekipleri, durumu Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Kelkit Kaymakamlığı'na bildirdi.



Konuyla ilgili bilgiler veren Gümüşhane Müze Müdürü Gamze Demir, "Bulunan lahit kapağı 2 metre boyunda. Biz 2.5 metre boyunda bir lahit kapağı bekliyoruz. Kırılan kısmı yerin altında. Baş kısmında bir eksiklik söz konusu. Mezar da büyük bir ihtimalle taşın altında yatıyor. Lahit kapağı yerleşime açık yerde bulundu. 2-3 metre ilerisinde evler var. Bu kazı alanının da genişleyebileceğini gösteriyor" dedi.





Sadak Köyü'nün tamamının 3. derece SİT alanı olduğunu hatırlatan Demir, alanda ne amaçla olursa olsun kendilerinden izinsiz hiçbir alt yapı çalışması yapılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Demir, "Burası 1998 yılında beri SİT alanı. İzinsiz, müze müdürlüğüne haber vermeden kazı yapmak suçtur. Bu konuyu Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na ve Kelkit Kaymakamlığı'na bildirdik" diye konuştu.



Satala Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalara başkanlık eden Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Şahin Yıldırım ise yaptığı açıklamada "Lahit kapağının bulunduğu yerde de kazı çalışması yapılması gerekir. Eğer orası bir nekropol ise orada önemli bir yapının da olması gerekiyor. Daha alt bölümlerde ise daha eskilere ait kalıntılar olabilir. Bugün nasıl camilerin yanında mezarlıklar varsa lahit kapağının bulunduğu alanda da kilise olabilir. O nedenle bizim için önemli bir bulgu" ifadelerini kullandı.