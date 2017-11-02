Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum Balkanların en eski yerleşim yerlerinden Karadağ'ın başkenti Podgoritsa’daki Osmanlı saat kulesini restore etti.

Osmanlı döneminde, Podgoritsa'da saat kulesi, okul ve Osmanagiç Camisi inşa edildi.

Tamamen taştan yapılan dört kenarı ve üst kısmında dört penceresi bulunan saat kulesi, kentte ayakta kalmayı başaran nadir Osmanlı tarihi eserleri arasında yer alıyor.

Podgoritsa'da 20. yüzyılın ortalarına kadarki en yüksek yapı ve şehrin simgelerinden olan 20 metre yüksekliğindeki saat kulesi, TİKA tarafından restore edildi.

Mehmet Paşa Osmanagiç’in torunu Beçir Beg Osmanagiç’in ismini taşıyan saat kulesi meydanının çevre düzenlemesini de yapan TİKA, bu sayede Karadağ'ın tarihi doku ve zenginliklerinin yeni nesiller tarafından da tanınmasına katkı sağlıyor.

İki önemli saat kulesinin de restorasyonu sürüyor

TİKA'nın Arnavutluk'un Jirocastra kentindeki Osmanlı saat kulesine yönelik restorasyon çalışmaları da tamamlanmak üzere. Osmanlı döneminde namaz vakitlerinin hesaplanması amacıyla Jirocastra Kalesi’nin bir parçası olarak inşa edilen Osmanlı saat kulesinin TİKA tarafından yapılan restorasyonu da kısa sürede tamamlanacak.

TİKA ayrıca, Makedonya'daki Üsküp Sultan Murat Külliyesi'nin bir parçası olan, 16. yüzyıl Osmanlı dönemi eserlerinden ve Balkanlar’da inşa edilen saat kulelerinin ilk örneği Üsküp saat kulesini de restore etmeye başladı. TİKA, Üsküp Sultan Murat Camisi ve Külliyesi'nin restorasyonunu da saat kulesi ile eş zamanlı olarak yapıyor.