Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Selçuklu ilçesinde, otogar ve Büyükşehir Belediyesi Stadyumu bölgesine kazandırılan 110 bin metrekarelik park, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyor.

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen parkta; surlar içinde liman, 12 bin 500 metrekarelik gölet, boğaz yalısı, Osmanlı sokağı, namazgah çeşmesi, seyir kulesi, deniz feneri, Osmanlı otağı amfisi, hasbahçe ile Selçuklu hanı yer alıyor.

Selçuklu hanının restoran olarak hizmet vereceği, kamelyalar ve sosyal donatıların da yer aldığı parkın göletinde ise kayıklarla gezinti yapılabilecek.

Zırh ve kalkanıyla Osmanlı askerini canlandıran iki görevlinin nöbet beklediği kapıdan giren ziyaretçilere, parkta Yeniçeriler ile atlı Selçuklu askerleri eşlik ediyor.

FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN

Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan ve çok sayıda eseri barından kente kazandırılan parkta, Selçuklu dönemi mimarisine uygun özellikte kervansaray inşa edildi. Toplantı salonu olarak hizmet verecek yerin, taç kapısı ve mimarisi dönemin izlerini taşıyor.

Ecdat hatırasının yaşatılmasının yanı sıra şehrin yeşil dokusuna da katkı sağlayan park, 30 milyon liraya mal oldu.

İsmi yarışma sonucu belirlendi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, park için düzenledikleri isim yarışmasında 7 bin 194 önerinin arasından "Kalehan-Ecdat Bahçesi" adına karar verildiğini söyledi.

Kentin yeni bir cazibe merkezine daha kavuştuğuna dikkati çeken Akyürek, "Türkiye'ye model olacak bu muhteşem eseri, bu kompleksi ecdadımızın hatırasına armağan ediyoruz. Güzel bir eser olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın katıldığı toplu açılış töreniyle hizmete girdi. Burası, şehrimizin yeni cazibe merkezlerinden birisi oldu." diye konuştu.

Tarihî kapılardan geçmişe yolculuk

Akyürek, Osmanlı kalesinde burç, kule ve Konya sokağının yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarihî Konya evlerinde hediyelik eşyalar sergilenecek. Sergi alanları var. Osmanlı kıraathanesinde Türk kahvesi ve çay ikram edilecek. Gölet etrafında misafirlerin gezebileceği müstakil binalar var. Osmanlı yalısı şeklinde inşa edildi. Gölette o dönemi andıran kayıklar yüzecek. Ayrıca kafeteryalar var. Konya Mehteri de orada hizmet verecek. Gezinti alanları, çeşmeleri, namazgah ve kamelyalar tarihî döneme göre dizayn edildi. Giriş kapıları orijinal 350 yıllık han kapılarıdır. Üstündeki yazıları ve mimarisiyle komplekse yakışır giriş oldu. Onların hikayeleri yazılarak gelenlere bilgi de verilmiş oluyor. Ecdat hatıraları, kültür kompleksi gibi hizmet vermiş olacak."